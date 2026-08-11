Un triennale da 10 mln e altri 10 mln alla firma e Vlahovic accetta il Besiktas. In Turchia ritroverà Italiano

Colpo importante del Besiktas di Vincenzo Italiano che dopo aver preso Trossard sta chiudendo per Dusan Vlahovic

Con Dusan Vlahovic, il primo a sorridere dopo gli stessi tifosi del Besiktas sarà sicuramente Vincenzo Italiano. Del resto, quei 20 gol segnati in meno di sei mesi sono lì a testimoniare quanto l'attuale tecnico dei turchi sia stato fondamentale. Ma andiamo con ordine.

Il serbo, reduce dalla movimentata (e tormentata) conclusione della parentesi Juventus, sta definendo proprio in queste ore il suo passaggio al Besiktas, per un affare tra le parti che tra contratto e commissioni prevede un triennale da 10 milioni di euro all'anno più altri 10 alla firma. Per la gioia, non stentiamo a crederlo, di un allenatore capace di far fruttare al meglio - forse meglio di tutti gli altri - il potenziale del classe 2000. Si ricongiunge infatti una coppia - quella con Italiano in panchina e Vlahovic in attacco - che tanto ha fatto bene dalle parti di Firenze.

Stagione 2021/2022, sotto la guida di Italiano alla Fiorentina, Vlahovic parte subito forte segnando una doppietta nella partita vinta contro il Cosenza (4-0), valida per il primo turno di Coppa Italia. Si ripeterà alla seconda di campionato, contro il Torino, senza praticamente mia più fermarsi. In poco meno di sei mesi, da agosto a gennaio, Vlahovic segnerà infatti la bellezza di 20 gol, 17 in campionato e 3 in Coppa Italia, su 24 partite giocate in maglia viola. Il tutto prima di passare alla Juventus, il 28 gennaio 2022, appunto, per 70 milioni di euro più 10 di bonus. Un'operazione clamorosa - anche per le tempistiche - che catalizzerà l'attenzione mediatica in tutta Europa. Da lì in poi è storia nota, così come è noto il potenziale che Vlahovic adesso potrà tornare ad esprimere. Con l'allenatore che l'ha portato al top come riportato da TMW.