Da Formello: Dopo Torino, Zaccagni punta la Fiorentina per rientrare tra i convocati a disposizione di Sarri

Il centrocampista della Lazio e della Nazionale si avvicina al rientro e conferma i miglioranti dell’ultimo periodo: oggi si è allenato con il gruppo di Sarri interamente, compresa la partitella, niente riposo, dunque, dopo il successo nel recupero col Torino di ieri sera. Zaccagni punta, almeno, la panchina a Firenze pronto a subentrare a partita in corso dopo l’infiammazione al sesamoide che lo ha costretto ai box. Altri acciaccati in via di guarigione sono Patric e Vecino, mentre da monitorare Rovella, il cui rientro appare prematuro, Mandas, influenzato, ed Hysaj a causa di un problema al retto femorale.

Lo riporta Laziosiamonoi