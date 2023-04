Sarri ringrazia Mancini: “Zaccagni e Casale non convocati con l’Italia? Sono contento, si allenano con me”

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa pre match con il Monza, si è soffermato sulla mancata convocazione di Zaccagni e Casale da parte del CT della Nazionale Roberto Mancini. Queste le sue dichiarazioni:

“Zaccagni e Casale non convocati? Quando i miei giocatori non vengono chiamati in nazionale io sono contento perché possono così allenarsi con me”. Parla così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza: “Ormai il campionato non è più sostenibile, i ritmi sono assurdi. Vecino ha giocato in Giappone e in Corea del Sud per disputare due amichevole”. Lo riporta TMW.

