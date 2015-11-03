Notizie Casale Fiorentina

Fiorentina a caccia di un centrale mancino. Nazione: "Occhio al ritorno di fiamma per Casale"
15 gennaio 2026 09:48
Brutte notizie per il Bologna di Italiano: Immobile si fa male all'esordio e dovrà stare fermo 2 mesi
25 agosto 2025 17:06
El Shaarawy, Zalewski e Casale denunciano Corona per diffamazione, l'ex re dei paparazzi a processo?
12 febbraio 2024 22:31
Corona non demorde dopo le querele: "Ho le prove. Il 30% dei calciatori è coinvolto"
24 ottobre 2023 19:07
Scandalo scommesse, Corona indagato dopo querele di El Shaarawy e Casale. "Diffamazione aggravata"
23 ottobre 2023 18:03
Corona fa i nomi di altri scommettitori, la Procura smentisce: "Zero evidenze su Gatti, Casale ed El Shaarawy"
18 ottobre 2023 18:28
Sarri ringrazia Mancini: "Zaccagni e Casale non convocati con l'Italia? Sono contento, si allenano con me"
01 aprile 2023 15:10
Archivio