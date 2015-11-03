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Notizie Casale Fiorentina

Fiorentina a caccia di un centrale mancino. Nazione: "Occhio al ritorno di fiamma per Casale"

15 gennaio 2026 09:48

Brutte notizie per il Bologna di Italiano: Immobile si fa male all'esordio e dovrà stare fermo 2 mesi

25 agosto 2025 17:06

El Shaarawy, Zalewski e Casale denunciano Corona per diffamazione, l'ex re dei paparazzi a processo?

12 febbraio 2024 22:31

Corona non demorde dopo le querele: "Ho le prove. Il 30% dei calciatori è coinvolto"

24 ottobre 2023 19:07

Scandalo scommesse, Corona indagato dopo querele di El Shaarawy e Casale. "Diffamazione aggravata"

23 ottobre 2023 18:03

Corona fa i nomi di altri scommettitori, la Procura smentisce: "Zero evidenze su Gatti, Casale ed El Shaarawy"

18 ottobre 2023 18:28

Sarri ringrazia Mancini: "Zaccagni e Casale non convocati con l'Italia? Sono contento, si allenano con me"

01 aprile 2023 15:10

Nazione, Fiorentina su Casale: il Verona l’ha messo in vendita ma servono più di 12 milioni

28 giugno 2022 09:36

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