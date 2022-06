Nazione, Fiorentina su Casale: il Verona l’ha messo in vendita ma servono più di 12 milioni

La Fiorentina si sta muovendo sul fronte dei difensori centrali. Piace molto – non solo ai viola – il giovane Nicolò Casale: il Verona ha deciso di mettere in vendita il difesore centrale per una cifra che supera i 12 miioni: si sono fatte avanti già Lazio e Napoli, la società di de Laurtentiis ha un vantaggio ma anche i viola, per ora defilati, restano alla finestra anche in attesa degli eventi che riguardano Milenkovic e Senesi. Lo scrive La Nazione.

