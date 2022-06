Sensi come successore di Torreira alla Fiorentina? No, secondo Pedullà accetterà il Monza

Queste le parole del noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che attraverso il suo sito web parla di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter il cui nome era stato accostato anche alla Fiorentina:

“Il Monza ha incontrato oggi il centrocampista Sensi egli ha spiegato il progetto. Dopo l’accordo con l’Inter, ci sono i margini per il sì definitivo del centrocampista che apprezza il progetto. E si va avanti per Matteo Pessina, una confessione di Galliani dopo la storica promozione del Monza, in ritorno alle origini e un’opportunità anche per la lista. La trattativa con l’Atalanta sta andando avanti e può entrare nella fase decisiva. Nessuna novità su Pinamonti (spinge l’Atalanta) e Joao Pedro (pressing Torino) con possibile offerta turca nelle prossime ore. Anche se il Monza è sempre imprevedibile…

