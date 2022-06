Dalla Spagna, frenata per Jovic: Fiorentina vuole il prestito, il Real insiste per l’obbligo di riscatto

Frena la trattative tra la Fiorentina ed il Real Madrid per Luka Jovic. Stando a quanto riferito da AS, i viola stanno temporeggiando per il centravanti serbo in attesa di capire quale sarà il budget per la prossima sessione di mercato. Il quotidiano riferisce che i dirigenti viola vorrebbero il giocatore classe ’97 in prestito, magari anche biennale, ma senza nessun vincolo obbligatorio su un futuro riscatto, magari anche biennale. Il Real Madrid, invece, spinge per inserire l’obbligo di riscatto per una cifra fra i 20 e i 30 milioni. Le parti stanno trattando, la fumata bianca non sembra imminente.