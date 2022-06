Sky Sport, sfuma Djuric per la Fiorentina? Il centravanti bosniaco ad un passo dall’Hellas Verona

Sfuma Milan Djuric per la Fiorentina? Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l’addio alla Salernitana il centravanti bosniaco sembra aver già trovato nuova squadra, ma non è la Fiorentina. Come riportato dall’emittente televisiva, c’è stato un blitz da parte dell’Hellas Verona per l’attaccante bosniaco e adesso l’obiettivo è chiudere. Gli scaligeri hanno offerto un contratto di 3 anni al centravanti ex Salernitana