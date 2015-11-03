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Notizie Djuric Fiorentina

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bondo, servono 15 milioni. Torna di moda Djuric come vice Kean”

13 gennaio 2025 08:30

Djuric ora e Shpendi a giugno, servono 15 milioni: il piano della Fiorentina per il vice Kean

23 novembre 2024 08:32

Commisso vuole accontentare Palladino. Con Djuric come vice Kean spunta la pista Origi

19 novembre 2024 21:58

Nazione: “Djuric-Maldini il duo che piace alla Fiorentina. Lapadula e Simeone le tentazioni”

17 novembre 2024 10:59

Malusci: "Kean si è preso la scena, serve vice che non lo metta in difficoltà. Djuric sarebbe perfetto"

16 novembre 2024 18:23

Repubblica: “Fiorentina, idea Djuric o Petagna. Kouamé può lasciare i viola a gennaio”

15 novembre 2024 08:59

Nazione: “Non solo idea Djuric per la Fiorentina. Seguiti anche Lapadula e Simeone”

14 novembre 2024 10:09

Corriere dello Sport svela: “Il Monza disse no alla cessione di Djuric, così poi Commisso bloccò la vendita di Beltran”

14 novembre 2024 09:40

Gazzetta: “Fiorentina su Djuric come vice Kean. Biraghi potrebbe voler partire. Valutazioni su Ikoné”

12 novembre 2024 09:45

Gazzetta: “Fiorentina, a gennaio serve sempre un vice Kean. Djuric resta nel mirino”

09 novembre 2024 09:38

Djuric obiettivo della Fiorentina come vice Kean? L'agente chiarisce: "Con le altre squadre non c'è nulla"

21 ottobre 2024 18:39

Ag. Djuric: "Non abbiamo considerato offerte in estate. Gennaio? Milan sta bene a Monza"

18 ottobre 2024 14:20

Corriere dello Sport: “Idea Djuric per gennaio come vice Kean. Ma sul taccuino ci sono anche altri tre nomi”

08 settembre 2024 08:36

Djuric: "In estate non c'è stato nulla con la Fiorentina. Il pareggio è giusto, messi in difficoltà"

01 settembre 2024 21:18

Radio Bruno riporta: "La Fiorentina voleva regalare Djuric a Palladino, no del Monza ad una sua cessione"

30 agosto 2024 18:53

Corriere dello Sport: “Palladino vuole un altro centravanti, idea Djuric. Il Monza chiede 2 milioni. Palla alla Fiorentina”

28 agosto 2024 09:43

Nazione: "Per rinforzare la panchina può interessare Djuric, l'obiettivo dei viola intanto è cedere Nzola e ikone"

11 giugno 2024 10:49

Centravanti? Arnautovic il più facile da prendere. Per Pinamonti servono 20 milioni. Krstovic? Ostacolo Corvino

09 giugno 2024 09:45

Nazione: “Fiorentina a caccia di un attaccante ma tra Icardi e Djuric spunta a sorpresa un mister X?”

07 giugno 2024 09:18

Gatti tira pugno a Djuric in Juventus-Verona. Niente prova tv per il Giudice. Ci sarà con la Fiorentina

31 ottobre 2023 18:22

Sky Sport, sfuma Djuric per la Fiorentina? Il centravanti bosniaco ad un passo dall'Hellas Verona

27 giugno 2022 00:01

Tuttosport, Djuric molto vicino alla Fiorentina, nelle prossime ore si potrebbe trovare l'accordo

26 giugno 2022 12:19

Djuric saluta la Salernitana: "È stato inevitabile". La Fiorentina nel futuro del centravanti?

25 giugno 2022 21:01

Tuttosport, Djuric-Fiorentina accordo trovato: pronto biennale a 750.000 euro a stagione 

25 giugno 2022 09:25

Pedullà: "Scatto decisivo della Fiorentina per Mandragora. Continuano le altre trattative".

25 giugno 2022 00:15

Sky Sport, la Fiorentina offre un biennale a Djuric da 800mila euro a stagione. Il giocatore prende tempo

23 giugno 2022 18:20

Pedullà: "Previsti nuovi contatti tra Djuric e la Fiorentina. Può arrivare a parametro zero"

22 giugno 2022 00:58

Nazione, Djuric nome caldo: la Fiorentina ha una promessa ma chiede biennale da 800.000 euro

19 giugno 2022 09:58

Pedullà rivela: "La Fiorentina ha chiesto a Djuric di aspettarla. Piace molto alla dirigenza viola"

14 giugno 2022 15:50

CorSport, Fiorentina offre un biennale a Djuric. L'attaccante vuole restare alla Salernitana: presto l'incontro

12 giugno 2022 18:06

Stadio, tanti possibili colpi per la Fiorentina a zero. Seguiti Isco, Belotti, Cavani, Djuric e Ospina

07 giugno 2022 12:02

Pedullà: "Nelle scorse settimane c'è stato incontro tra la Fiorentina e Djuric, lo vuole anche il Napoli"

06 giugno 2022 15:41

Tuttosport, Djuric non rinnova con la Salernitana: Fiorentina e Torino su di lui

02 giugno 2022 09:43

Tmw, la Fiorentina offre contratto di 2 anni a 800mila euro a Djuric. Il giocatore vuole 3 anni di durata

31 maggio 2022 13:33

La Fiorentina vuole Djuric? Sabatini sbotta e non ci sta: "Ce lo dica subito, i contratti vanno rispettati"

29 maggio 2022 18:37

Da Salerno, Djuric lascerà la Salernitana a zero, la Fiorentina gli offre un super ingaggio da un milione

26 maggio 2022 12:04

In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto

24 aprile 2022 19:25

Djuric contro Ranieri: "In partita gli ho detto che non poteva parlare dopo quello che aveva fatto"

11 novembre 2020 15:43

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