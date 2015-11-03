Notizie Djuric Fiorentina

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bondo, servono 15 milioni. Torna di moda Djuric come vice Kean”
13 gennaio 2025 08:30
Djuric ora e Shpendi a giugno, servono 15 milioni: il piano della Fiorentina per il vice Kean
23 novembre 2024 08:32
Commisso vuole accontentare Palladino. Con Djuric come vice Kean spunta la pista Origi
19 novembre 2024 21:58
Nazione: “Djuric-Maldini il duo che piace alla Fiorentina. Lapadula e Simeone le tentazioni”
17 novembre 2024 10:59
Malusci: "Kean si è preso la scena, serve vice che non lo metta in difficoltà. Djuric sarebbe perfetto"
16 novembre 2024 18:23
Repubblica: “Fiorentina, idea Djuric o Petagna. Kouamé può lasciare i viola a gennaio”
15 novembre 2024 08:59
Nazione: “Non solo idea Djuric per la Fiorentina. Seguiti anche Lapadula e Simeone”
14 novembre 2024 10:09
Corriere dello Sport svela: “Il Monza disse no alla cessione di Djuric, così poi Commisso bloccò la vendita di Beltran”
14 novembre 2024 09:40
Gazzetta: “Fiorentina su Djuric come vice Kean. Biraghi potrebbe voler partire. Valutazioni su Ikoné”
12 novembre 2024 09:45
Gazzetta: “Fiorentina, a gennaio serve sempre un vice Kean. Djuric resta nel mirino”
09 novembre 2024 09:38
Djuric obiettivo della Fiorentina come vice Kean? L'agente chiarisce: "Con le altre squadre non c'è nulla"
21 ottobre 2024 18:39
Ag. Djuric: "Non abbiamo considerato offerte in estate. Gennaio? Milan sta bene a Monza"
18 ottobre 2024 14:20
Corriere dello Sport: “Idea Djuric per gennaio come vice Kean. Ma sul taccuino ci sono anche altri tre nomi”
08 settembre 2024 08:36
Djuric: "In estate non c'è stato nulla con la Fiorentina. Il pareggio è giusto, messi in difficoltà"
01 settembre 2024 21:18
Radio Bruno riporta: "La Fiorentina voleva regalare Djuric a Palladino, no del Monza ad una sua cessione"
30 agosto 2024 18:53
Corriere dello Sport: “Palladino vuole un altro centravanti, idea Djuric. Il Monza chiede 2 milioni. Palla alla Fiorentina”
28 agosto 2024 09:43
Nazione: "Per rinforzare la panchina può interessare Djuric, l'obiettivo dei viola intanto è cedere Nzola e ikone"
11 giugno 2024 10:49
Centravanti? Arnautovic il più facile da prendere. Per Pinamonti servono 20 milioni. Krstovic? Ostacolo Corvino
09 giugno 2024 09:45
Nazione: “Fiorentina a caccia di un attaccante ma tra Icardi e Djuric spunta a sorpresa un mister X?”
07 giugno 2024 09:18
Gatti tira pugno a Djuric in Juventus-Verona. Niente prova tv per il Giudice. Ci sarà con la Fiorentina
31 ottobre 2023 18:22
Sky Sport, sfuma Djuric per la Fiorentina? Il centravanti bosniaco ad un passo dall'Hellas Verona
27 giugno 2022 00:01
Tuttosport, Djuric molto vicino alla Fiorentina, nelle prossime ore si potrebbe trovare l'accordo
26 giugno 2022 12:19
Djuric saluta la Salernitana: "È stato inevitabile". La Fiorentina nel futuro del centravanti?
25 giugno 2022 21:01
Tuttosport, Djuric-Fiorentina accordo trovato: pronto biennale a 750.000 euro a stagione
25 giugno 2022 09:25
Pedullà: "Scatto decisivo della Fiorentina per Mandragora. Continuano le altre trattative".
25 giugno 2022 00:15
Sky Sport, la Fiorentina offre un biennale a Djuric da 800mila euro a stagione. Il giocatore prende tempo
23 giugno 2022 18:20
Pedullà: "Previsti nuovi contatti tra Djuric e la Fiorentina. Può arrivare a parametro zero"
22 giugno 2022 00:58
Nazione, Djuric nome caldo: la Fiorentina ha una promessa ma chiede biennale da 800.000 euro
19 giugno 2022 09:58
Pedullà rivela: "La Fiorentina ha chiesto a Djuric di aspettarla. Piace molto alla dirigenza viola"
14 giugno 2022 15:50
CorSport, Fiorentina offre un biennale a Djuric. L'attaccante vuole restare alla Salernitana: presto l'incontro
12 giugno 2022 18:06
Stadio, tanti possibili colpi per la Fiorentina a zero. Seguiti Isco, Belotti, Cavani, Djuric e Ospina
07 giugno 2022 12:02
Pedullà: "Nelle scorse settimane c'è stato incontro tra la Fiorentina e Djuric, lo vuole anche il Napoli"
06 giugno 2022 15:41
Tuttosport, Djuric non rinnova con la Salernitana: Fiorentina e Torino su di lui
02 giugno 2022 09:43
Tmw, la Fiorentina offre contratto di 2 anni a 800mila euro a Djuric. Il giocatore vuole 3 anni di durata
31 maggio 2022 13:33
La Fiorentina vuole Djuric? Sabatini sbotta e non ci sta: "Ce lo dica subito, i contratti vanno rispettati"
29 maggio 2022 18:37
Da Salerno, Djuric lascerà la Salernitana a zero, la Fiorentina gli offre un super ingaggio da un milione
26 maggio 2022 12:04
In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto
24 aprile 2022 19:25
Archivio