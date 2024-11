Corriere dello Sport svela: “Il Monza disse no alla cessione di Djuric, così poi Commisso bloccò la vendita di Beltran”

Milan Djuric è un nome che piace e non poco alla Fiorentina di Raffaele Palladino. E proprio quest’ultimo, come a gennaio dello scorso anno, avrebbe fatto di tutto per averlo a Firenze.

La Fiorentina ad agosto avrebbe contattato più volte Galliani per averlo, ma il Monza ha sempre ritenuto tardiva l’offerta del club viola. Djuric sarebbe venuto di corsa, ma la società lombarda bloccò il tutto. Così come Commisso, che dopo il no del Monza, bloccò la cessione di Lucas Beltran al Galatasaray. Adesso il contratto del serbo è in scadenza e la Fiorentina potrebbe approfittarne nella sessione del mercato di gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.