Djuric obiettivo della Fiorentina come vice Kean? L'agente chiarisce: "Con le altre squadre non c'è nulla"

Vittorio Sabatini, agente dell'attaccante del Monza Milan Djuric, ha parlato ai microfoni di Radio Amore per soffermarsi sul futuro del suo assistito. Il contratto di Djuric con il Monza, infatti, sca...

Vittorio Sabatini, agente dell'attaccante del Monza Milan Djuric, ha parlato ai microfoni di Radio Amore per soffermarsi sul futuro del suo assistito. Il contratto di Djuric con il Monza, infatti, scadrà nel prossimo giugno e nel corso della passata estate molti club si erano interessati a lui; tra questi anche la Fiorentina che negli ultimi giorni di mercato ci ha provato per regalare a Palladino l'attaccante bosniaco che sarebbe stato il vice Kean. Queste le dichiarazioni del procuratore:

"Non ci siamo ancora seduti a un tavolo col club per parlare di un prolungamento del contratto, in questo momento la società è concentrata sul campo visto che i risultati non sono quelli attesi. Ad ogni modo non c'è nulla di concreto con altre squadre, in ogni caso il Monza non lo avrebbe fatto partire dopo averlo preso appena sei mesi prima per tre milioni".

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