Pedullà rivela: “La Fiorentina ha chiesto a Djuric di aspettarla. Piace molto alla dirigenza viola”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato, soffermandosi a parlare di Milan Djuric. Ecco le sue parole: “Non ho notizie di un rinnovo imminente con la Salernitana. Al momento ha una proposta fatta. Ci sono Fiorentina e Napoli, anzi, più i viola degli azzurri. Djuric è un profilo che piace molto alla Fiorentina: da 1 a 10, se dovessi dire un numero, direi 8 tendente a 9. La Fiorentina avrebbe chiesto al centravanti di aspettare l’evoluzione delle situazioni Grillitsch e Piatek. Sarebbe un colpo intelligente per i viola. C’è concorrenza dall’estero, una squadra della Premier in particolar modo. Ma la Fiorentina c’è e vorrebbe chiudere l’affare, sempre se Djuric l’aspetterà”