Pedullà: “Scatto decisivo della Fiorentina per Mandragora. Continuano le altre trattative”.

Il noto giornalista e esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina durante il suo format “I Numeri di Pedullà”, in onda su Sportitalia in seconda serata:

“Mandragora; la fiorentina ha fatto uno scatto decisivo per l’acquisto del centrocampista ex Udinese e Juventus, percentuali di acquisto molto alte. Per Djuric c’è sempre una trattativa in corso e continuano ad essere nomi molto caldi quelli di Jovic e Dodô”

PEDULLÀ: “MANDRAGORA ESCLUDE MILINKOVIC-SAVIC