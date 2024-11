Djuric ora e Shpendi a giugno, servono 15 milioni: il piano della Fiorentina per il vice Kean

Il mercato di gennaio si avvicina e la Fiorentina si sofferma sulla questione vice-Kean. Rocco Commisso vuole intervenire e dare delle garanzie a Palladino, per questo motivo partirà proprio dall’attaccante.

L’obiettivo principale rimane Milan Djuric. I rapporti con Palladino sono ottimi e la Fiorentina farà di tutto per convincere il Monza e Galliani a cederlo nella sessione di gennaio. Altrimenti si punterà su un profilo più giovane. Cristian Shpendi? L’obiettivo della Fiorentina è quello di trattarlo per giugno, con il Cesena che chiede ben 15 milioni. Pradè ci lavorerà a gennaio per chiudere la trattativa, ma il giocatore arriverebbe a Firenze solo in estate. Lo scrive il Corriere dello Sport.