Radio Bruno riporta: "La Fiorentina voleva regalare Djuric a Palladino, no del Monza ad una sua cessione"

L'attaccante bosniaco del Monza poteva sbarcare a Firenze ma i brianzoli lo hanno dichiarato incedibile in questa sessione

Come riportato da Radio Bruno la Fiorentina, in queste ore finali del mercato, ha cercato di regalare una nuova punta a Palladino e avrebbe chiesto al Monza qualche notizia in più riguardo a Milan Djuric come vice Kean. Palladino conosce molto bene l'attaccante bosniaco però Galliani avrebbe risposto negativamente dicendo che Djuric era incedibile. La Fiorentina chiuderà il mercato senza punta e avrà un reparto offensivo con Kean titolare e Kouamé e Beltrán .

https://www.labaroviola.com/bocci-la-difesa-della-fiorentina-ieri-e-stata-horror-avrei-preso-un-centrale-sul-mercato/266353/