Gazzetta: “Fiorentina su Djuric come vice Kean. Biraghi potrebbe voler partire. Valutazioni su Ikoné”

In casa Fiorentina si muove il mercato

Si muove il mercato in casa Fiorentina. La squadra di Palladino viaggia sulle ali dell'entusiasmo trascinata da Moise Kean, ma a Genova e in Conference è arrivato un segnale chiaro: serve un vice numero 20 per continuare a sognare.

Daniele Pradè starebbe cercando un attaccante a gennaio in grado di far rifiatare Kean senza farlo rimpiangere. Il primo nome è quello di Milan Djuric del Monza. 35 anni, allenato da Palladino lo scorso anno, potrebbe essere il profilo perfetto per l'attacco viola. Per quanto riguarda invece le cessioni, uno tra Biraghi e Parisi potrebbe partire. Il primo più per sua volontà. Da valutare anche la situazione di Ikone, adesso in permesso per la scomparsa del padre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/qual-e-il-problema-fisico-di-bove-nessun-pericolo-e-solo-stanco-e-quindi-la-nazionale-lha-rimandato/276591/