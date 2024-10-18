Ag. Djuric: "Non abbiamo considerato offerte in estate. Gennaio? Milan sta bene a Monza"

Vittorio Sabbatini ha parlato al sito di Gianluca Di Marzio di Milan Djuric: “Milan è l’attaccante che ha vinto il maggior numero di duelli – aerei e non solo – nel nostro campionato; possiamo dire co...

Vittorio Sabbatini ha parlato al sito di Gianluca Di Marzio di Milan Djuric: “Milan è l’attaccante che ha vinto il maggior numero di duelli – aerei e non solo – nel nostro campionato; possiamo dire con chiarezza che può far gola ad altri club. Ma in estate non abbiamo preso in considerazione nulla, l’operazione era avvenuta solo sei mesi prima e noi siamo molto concentrati sulla situazione Monza“.

In vista di gennaio: “Siamo ancora a ottobre. Ora abbiamo il campionato, il Monza finora ha stentato un po’, e quindi siamo concentrati per offrire il nostro supporto fondamentale al giocatore. E poi Milan a Monza si trova bene: la società è molto organizzata, la città ha accolto bene la famiglia e i figli“.

COMUZZO: "COL MILAN È STATO UN SOGNO"

https://www.labaroviola.com/comuzzo-non-mi-aspettavo-che-tutto-avvenisse-cosi-in-fretta-col-milan-e-stato-come-un-sogno/273003/