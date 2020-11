Djuric contro Ranieri: “In partita gli ho detto che non poteva parlare dopo quello che aveva fatto”

Luca Ranieri è stato quasi un giocatore della Salernitana la scorsa estate, ma alla fine qualche messaggio di troppo l’ha convinto a lasciare la squadra e tornare alla Fiorentina, che l’ha girato alla Spal. Nei giorni scorsi, il difensore ha affrontato il suo passato.

In un’intervista al Corriere dello Sport, l’attaccante granata Milan Djuric ha svelato i particolari del battibecco avuto col difensore: “Ho detto a Ranieri che non si era comportato bene rinunciando a venire a Salerno. Due o tre messaggi di qualche pseudo tifoso non possono farti cambiare idea. In quel frangente della gara stava un po’ esagerando con delle proteste e allora gli ho ricordato, a nome di tutti i miei compagni, che avrebbe fatto meglio a non parlare. Se bisogna mettere la faccia per la Salernitana, io la metto”. Lo riporta il sito di Alfredo Pedullà.

