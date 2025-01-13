Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bondo, servono 15 milioni. Torna di moda Djuric come vice Kean”
Fiorentina interessata a diversi calciatori del Monza
A margine della partita Monza-Fiorentina, le due dirigenze discuteranno presumibilmente questioni di mercato. In particolare, si parlerà di Pablo Marí, richiesto da Raffaele Palladino per rafforzare la difesa. Nonostante esista una bozza d'accordo con il giocatore, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, la Fiorentina prende tempo. Adriano Galliani non intende cederlo senza un sostituto adeguato, considerato il suo ruolo centrale nella difesa di Salvatore Bocchetti, soprattutto in un periodo complicato per il Monza.
La Fiorentina è interessata a Warren Bondo, centrocampista del Monza valutato 15 milioni di euro, che spinge per partire. La situazione critica dei brianzoli potrebbe portare a una "fuga" di giocatori, spingendo il club a monetizzare al più presto. Su Bondo c'è anche l'interesse di Milan, Atalanta e Inter.
Inoltre, la Fiorentina potrebbe tornare su Milan Djuric come vice-Kean, qualora Christian Kouame lasciasse la squadra, visto l'interesse di diversi club italiani. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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