Repubblica: “Fiorentina, idea Djuric o Petagna. Kouamé può lasciare i viola a gennaio”

La Fiorentina sta valutando l’aggiunta di un nuovo centrocampista e un attaccante come vice Kean, un giocatore che possa entrare in caso di assenza dell’ex Juventus. L’obiettivo un centravanti fisico, abile nel gioco spalle alla porta, capace di occupare l’area e interagire con il centrocampo. Tra i nomi considerati ci sono Milan Djuric e Andrea Petagna, entrambi del Monza, mentre è meno probabile il ritorno di Giovanni Simeone. Una possibile alternativa è Cristian Shpendi del Cesena, giovane emergente con un ottimo rendimento in Serie B. Sul capitolo uscite è da tenere sott’occhio la situazione di Kouamè. L’attaccante potrebbe partire a gennaio. Lo riporta Repubblica.