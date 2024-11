Commisso vuole accontentare Palladino. Con Djuric come vice Kean spunta la pista Origi

La priorità della Fiorentina, in vista del mercato di gennaio, è una sola: come riscontrato da Calciomercato.com, il board dirigenziale viola andrà alla caccia di un attaccante capace di fare le veci di Kean in assenza dell’ex Juventus. Vista la poca costanza regalata da Kouamé, il club toscano ha intenzione di regalare a Palladino un altro centravanti, un profilo di buon livello, ma che accetti di buon grado di partire un passo indietro rispetto a Kean.

In cima alla lista c’è Milan Djuric, 34 enne punta del Monza che Palladino conosce alla perfezione: al momento, la pista più calda è proprio la sua. Sullo sfondo c’è anche il nome di Divock Origi (arrivato nel 2022, il Milan lo acquistò a parametro zero. In rossonero beneficia di un contratto quadriennale – scadenza fissata al 30 giugno 2026 – da 4 milioni netti a stagione che gli garantisce più di 300.000 euro al mese, un grande ostacolo per una possibile trattativa con i toscani), avvistato a Firenze per allenarsi, e infine occhio anche alla pista Lorenzo Lucca.

Lo riporta calciomercato.com

Donadel: “Questa Fiorentina ricorda la prima di Prandelli. Bove mi ha impressionato, corre per cinque”