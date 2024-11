Prandelli: “Palladino ha un’idea di calcio e sa leggere le situazioni, è molto sveglio e furbo”

L’ex allenatore viola Cesare Prandelli è intervenuto alla cerimonia per la Hall of Fame della Fiorentina parlando ai media presenti della squadra viola:

“Seguo il calcio e conoscevo già Palladino: il Monza si è sempre fatto rispettare, anche fuori casa, e vuol dire che come allenatore hai un’idea ben precisa e che sai adattarti anche velocemente. Non lo conosco benissimo perché non è un mio ex giocatore, ma lo reputo molto sveglio e furbo”.

“Son venuto per premiare Mutu, è cambiato il mondo. Gudmundsson? Potenziale fenomeno, ha qualità importanti e sa risolvere problemi in ogni parte del campo, poi fa anche gol”.

“Oggi serve soprattutto una programmazione fisica puntuale per rimanere in alto in classifica, e poi devi avere coraggio di far giocare tanti giocatori, viste le rose molto lunghe di oggigiorno: con 5 sostituzioni cambia tutto”.

