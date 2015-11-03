Notizie Hall Of Fame Viola Fiorentina

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Prandelli: "Palladino ha un'idea di calcio e sa leggere le situazioni, è molto sveglio e furbo"

19 novembre 2024 22:30

Donadel: "Questa Fiorentina ricorda la prima di Prandelli. Bove mi ha impressionato, corre per cinque"

19 novembre 2024 21:36

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