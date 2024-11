Donadel: “Questa Fiorentina ricorda la prima di Prandelli. Bove mi ha impressionato, corre per cinque”

L’ex centrocampista viola Marco Donadel presente alla cerimonia per la Hall of Fame della Fiorentina ha parlato ai media presenti:

“Io a Firenze vivo e percepisco i momenti di entusiasmo come questo e son sempre contento di venire qui, anche per rivedere vecchi amici come stasera. La Fiorentina è in un momento particolarmente positivo: non lo so se ricorda quella di Prandelli, sicuramente somiglia al primo anno del mister dove eravamo un po’ una “banda” fra prestiti e comproprietà, nessuno sapeva se sarebbe rimasto a fine anno ed è proprio lì che è nata quella Fiorentina”.

Ha proseguito: “Quello che mi ha impressionato di più? Per ora direi Bove perché ha fatto tutti i ruoli possibili, sempre correndo per 5 persone. Quello che mi attira di più è Adli, lo vedo come leader, quado c’è lui la squadra è più tranquilli ed unita. Ora son tutti tecnici e segnano, non mi rivedo in nessuno: forse Bove ma solo perchè ha la 4”.

Ha concluso: “Penso che la Fiorentina possa durare tanto in vetta, non ha senso porsi limiti, se te li poni inizi a perdere”.

