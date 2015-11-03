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Notizie Donadel Fiorentina

Donadel: "Questa Fiorentina ricorda la prima di Prandelli. Bove mi ha impressionato, corre per cinque"

19 novembre 2024 21:36

Donadel: "Prandelli? Con lui ci fu un gran feeling, vederci giocare era una goduria. C'erano molti campioni"

29 maggio 2023 14:56

Donadel saluta la Fiorentina: "Via per crescere e meritarti in futuro. Grazie a Barone e Pradè per l'opportunità"

01 luglio 2021 16:17

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

CorFio, Prandelli non ha avuto dubbi, ha subito indicato Donadel come collaboratore. I motivi...

13 novembre 2020 09:04

La Nazione, nello staff tecnico di Prandelli possibile inserimento di Marco Donadel. Gabriele Pin viceallenatore

11 novembre 2020 11:24

Nazione, Da Aquilani a Donadel passando per Gilardino e Buso: il toto-nomi per la panchina della Fiorentina Primavera

17 maggio 2020 10:54

Donadel: "Rafforziamo i contatti con videochiamate. Che unione tra Commisso, Barone e Firenze"

26 marzo 2020 13:37

Donadel: "Ai ragazzi cerco di trasmettere la mia esperienza. Indimenticabile l'Europeo U21 vinto con Aquilani"

17 dicembre 2019 21:13

ACF, i tecnici delle govanili viola per la stagione 2019/2020

30 luglio 2019 19:56

Donadel: "Sono innamorato della mia nuova professione. Da dirigente ecco cosa i ragazzi mi trasmettono.."

24 novembre 2018 22:26

Donadel torna alla Fiorentina, sarà un collaboratore del settore giovanile viola. A Firenze dal 2005 al 2011

03 ottobre 2018 13:51

Donadel: "La Fiorentina ha puntato sui giovani ed ora può solo migliorare"

20 luglio 2018 13:00

Donadel: "A Firenze il periodo più bello della mia carriera. Vi spiego il segreto delle nostre vittorie.."

09 gennaio 2018 13:10

Ex viola: Gilardino ricomincia dal Canada. Al Montreal Impact ritrova Marco Donadel...

12 settembre 2017 16:04

Donadel: "Nuovo ciclo? L'anno dopo la ricostruzione la Fiorentina ha sempre fatto bene. Il comunicato..."

28 giugno 2017 20:25

Donadel: "Gli anni più belli della mia vita a Firenze. La Fiorentina mi ha fatto venire i brividi"

26 aprile 2017 20:29

Donadel e la vendetta attesa dal 2010: "Bayern, giustizia è fatta"

19 aprile 2017 16:50

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