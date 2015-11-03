Notizie Donadel Fiorentina

Donadel: "Questa Fiorentina ricorda la prima di Prandelli. Bove mi ha impressionato, corre per cinque"
19 novembre 2024 21:36
Donadel: "Prandelli? Con lui ci fu un gran feeling, vederci giocare era una goduria. C'erano molti campioni"
29 maggio 2023 14:56
Donadel saluta la Fiorentina: "Via per crescere e meritarti in futuro. Grazie a Barone e Pradè per l'opportunità"
01 luglio 2021 16:17
Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
CorFio, Prandelli non ha avuto dubbi, ha subito indicato Donadel come collaboratore. I motivi...
13 novembre 2020 09:04
La Nazione, nello staff tecnico di Prandelli possibile inserimento di Marco Donadel. Gabriele Pin viceallenatore
11 novembre 2020 11:24
Nazione, Da Aquilani a Donadel passando per Gilardino e Buso: il toto-nomi per la panchina della Fiorentina Primavera
17 maggio 2020 10:54
Donadel: "Rafforziamo i contatti con videochiamate. Che unione tra Commisso, Barone e Firenze"
26 marzo 2020 13:37
Donadel: "Ai ragazzi cerco di trasmettere la mia esperienza. Indimenticabile l'Europeo U21 vinto con Aquilani"
17 dicembre 2019 21:13
ACF, i tecnici delle govanili viola per la stagione 2019/2020
30 luglio 2019 19:56
Donadel: "Sono innamorato della mia nuova professione. Da dirigente ecco cosa i ragazzi mi trasmettono.."
24 novembre 2018 22:26
Donadel torna alla Fiorentina, sarà un collaboratore del settore giovanile viola. A Firenze dal 2005 al 2011
03 ottobre 2018 13:51
Donadel: "La Fiorentina ha puntato sui giovani ed ora può solo migliorare"
20 luglio 2018 13:00
Donadel: "A Firenze il periodo più bello della mia carriera. Vi spiego il segreto delle nostre vittorie.."
09 gennaio 2018 13:10
Ex viola: Gilardino ricomincia dal Canada. Al Montreal Impact ritrova Marco Donadel...
12 settembre 2017 16:04
Donadel: "Nuovo ciclo? L'anno dopo la ricostruzione la Fiorentina ha sempre fatto bene. Il comunicato..."
28 giugno 2017 20:25
Donadel: "Gli anni più belli della mia vita a Firenze. La Fiorentina mi ha fatto venire i brividi"
26 aprile 2017 20:29
Donadel e la vendetta attesa dal 2010: "Bayern, giustizia è fatta"
19 aprile 2017 16:50
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