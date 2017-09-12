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Ex viola: Gilardino ricomincia dal Canada. Al Montreal Impact ritrova Marco Donadel...

Dopo un'estate di tentennamenti ed abbocchi con club di serie B (è stato ad un passo da Cremonese e Venezia), Alberto Gilardino sceglie il Canada. Il 35enne ex viola raggiungerà un altro ex gigliato,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2017 16:04
Ex viola: Gilardino ricomincia dal Canada. Al Montreal Impact ritrova Marco Donadel... -
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Dopo un'estate di tentennamenti ed abbocchi con club di serie B (è stato ad un passo da Cremonese e Venezia), Alberto Gilardino sceglie il Canada. Il 35enne ex viola raggiungerà un altro ex gigliato, Marco Donadel, al Montreal Impact di proprietà di Joy Saputo, che è anche patron del Bologna.

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