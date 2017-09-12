Ex viola: Gilardino ricomincia dal Canada. Al Montreal Impact ritrova Marco Donadel...

Dopo un'estate di tentennamenti ed abbocchi con club di serie B (è stato ad un passo da Cremonese e Venezia), Alberto Gilardino sceglie il Canada. Il 35enne ex viola raggiungerà un altro ex gigliato,...

Dopo un'estate di tentennamenti ed abbocchi con club di serie B (è stato ad un passo da Cremonese e Venezia), Alberto Gilardino sceglie il Canada. Il 35enne ex viola raggiungerà un altro ex gigliato, Marco Donadel, al Montreal Impact di proprietà di Joy Saputo, che è anche patron del Bologna.