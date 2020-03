L’intervista realizzata da Violachannel a Marco Donadel, allenatore dell’Under 16 viola:

Partiamo con la solita domanda: come sta e dove si trova?

Sono a casa a Firenze con la mia famiglia e stiamo tutti bene. Sono già passate due settimane e non vediamo l’ora che tutto questo finisca alla stessa velocità con la quale è arrivato.

Prima da giocatore ed ora da allenatore immagino non abbia mai vissuto una situazione del genere

No, una situazione così sicuramente non l’ho mai vissuta. Quando giocavo in Canada nel periodo invernale trascorrevamo la maggior parte del tempo in casa per via del freddo, ora però è diverso. Tante persone stanno perdendo la vita e questo sembra non avere senso, soprattutto perché siamo giustamente chiusi nelle nostre abitazioni ed abbiamo poca percezione di quello che accade all’esterno ed in altre regioni.

Avete condiviso un lavoro particolare con i ragazzi? Come stanno?

Al momento per fortuna stanno tutti bene! Ci siamo adattati alle diverse tempistiche scaturite dalle restrizioni governative: all’inizio abbiamo dato un semplice programma di mantenimento, dalla settimana scorsa invece, consci del fatto che i tempi si sarebbero allungati, abbiamo scelto di fare delle video chiamate settimanali. Questo ci permette di fare lavori più specifici e soprattutto di stare insieme; lo scopo è di rafforzare e mantenere lo spirito di gruppo che per noi è fondamentale.

Parlate con il suo staff di questo momento?

Certo, i contatti e gli aggiornamenti sono costanti, sia con lo staff tecnico che sanitario. Spesso anche con il Direttore Angeloni. Crediamo fortemente che questo sia un periodo che non dimenticheremo mai. Dobbiamo inquadrare questa fase nel modo giusto e trarne spunti positivi per il futuro.

Inevitabile la domanda su come passa il tempo a casa: figli,cucina,libri,partite…

Faccio fatica a non far niente, le mie figlie mi aiutano a mantenere una “routine” di orari: tra scuola online e uscite nel giardino della nostra abitazione con loro cerco di fare più cose possibili. Qualche libro e qualche partita “storica” in tv sono sicuramente d’aiuto ma anche sistemare oggetti, ad esempio vecchie foto. Nulla è scontato in questo momento, quello che abbiamo intorno diventa ancora più prezioso.

Da giocatore ha toccato con mano il grande affetto della famiglia viola, cosa pensa dell’iniziativa della Società e dei grandi risultati che sta ottenendo?

Un’iniziativa eccezionale fatta con velocità e naturalezza. Colpisce come la famiglia Commisso e Barone si siano uniti così tanto,ed in così poco tempo,alla città di Firenze. Seguiamoli con la stessa passione e determinazione per sostenere l’incredibile lavoro che stanno facendo tutte le persone in prima linea contro questa epidemia. Non fermiamoci, continuiamo con Forza e Cuore: https://www.gofundme.com/f/sadjn7-forza-e-cuore

Violachannel