Tanti nomi per la panchina della Fiorentina Primavera. Secondo La Nazione al posto di Emiliano Bigica che reputava concluso il suo percorso a Firenze e che ora ricomincerà dalla Serie C, spuntano i nomi di Aquilani, per sei mesi tecnico dell’Under-18 ed ora collaboratore nello staff di Iachini, di Alberto Gilardino oggi alla Pro Vercelli ma anche di Renato Buso allenatore dell’Under-18 e Marco Donadel dell’Under-16.