Donadel: "A Firenze il periodo più bello della mia carriera. Vi spiego il segreto delle nostre vittorie.."

Attraverso il profilo Instagram di 999 Ricordi Viola, l'ex mediano della Fiorentina Marco Donadel ha raccontato un aneddoto sul suo periodo fiorentino..

Attraverso il profilo Instagram di 999 Ricordi Viola, l'ex centrocampista della Fiorentina Marco Donadel ha raccontato un aneddoto sul proprio passato fiorentino. Queste le sue parole: "Difficile raccontare un aneddoto in particolare. Ci sono davvero tanti ricordi che mi legano alla Fiorentina e molti di questi, ovviamente, sono legati dal "segreto di spogliatoio". Diciamo peró che c'è stato un periodo durato 3-4 anni dove la squadra usava andare a cena durante la settimana per festeggiare qualsiasi cosa fosse festeggiabile: una volta era per qualcuno che aspettava un figlio, qualcuno si sposava, compleanni, vittorie, cene pagate dal presidente o da Prandelli, scommesse fatte tra di noi. Insomma, l'importante era festeggiare. La squadra si ritrovava cosí per un aperitivo "veloce", una cena meno veloce. E poi un'altra "mezz'ora fatta per bene..". Ovviamente queste cene non erano ben viste dalla piazza e dalla società ma le vittorie erano pressocchè regolari, a volte anche 5-6 di fila..quindi, 5-6 cene di squadra di fila. Capitavano anche le sconfitte e i periodi negativi ma eravamo ancora piú bravi a trovare scuse per ritrovarci e stare insieme durante la settimana. Quindi beh, io credo che ognuno di noi la domenica, consciamente o incosciamente, desse qualcosa in piú per ritornare ai nostri trend settimanali. A volte eravamo 25, a volte 15 o addirittura in 10, ma quei momenti sono stati i piú belli della mia carriera: vivevamo per una cosa sola."