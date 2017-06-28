Donadel: "Nuovo ciclo? L'anno dopo la ricostruzione la Fiorentina ha sempre fatto bene. Il comunicato..."

Io sono un tifoso della Fiorentina adottato ed il comunicato dei Della Valle mi ha dato un po’ noia

Marco Donadel, ex centrocampista della Fiorentina ed attualmente in forza al Montreal Impact, ha parlato ai microfoni di Radio Blu: "Da un certo punto di vista, vivere un’estate calda a Firenze è un aspetto positivo, soprattutto adesso che si è azzerato un ciclo. L’anno successivo alla ricostruzione i protagonisti hanno sempre fatto bene sul campo. Spero che l’ambiente possa ricompattarsi".

Prosegue sul comunicato dei Della Valle: "Comunicato dei Della Valle? Io sono tifoso della Fiorentina adottato, il comunicato mi ha dato un po’ noia, per me la Fiorentina, da quando l’ho vissuta io, è sempre stata rappresentata dalla proprietà della Della Valle".

E sull'europeo under 21: "Under 21? Spagna ha meritato la vittoria, qualità tecniche superiori".