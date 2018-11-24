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Donadel: "Sono innamorato della mia nuova professione. Da dirigente ecco cosa i ragazzi mi trasmettono.."

L’ex centrocampista viola dei tempi Prandelliani, ha parlato del suo nuovo ruolo all’interno della società.Marco Donadel, da poco collaboratore tecnico del settore giovanile della Fiorentina, a Radio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2018 22:26
Donadel: "Sono innamorato della mia nuova professione. Da dirigente ecco cosa i ragazzi mi trasmettono.." -
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L’ex centrocampista viola dei tempi Prandelliani, ha parlato del suo nuovo ruolo all’interno della società.

Marco Donadel, da poco collaboratore tecnico del settore giovanile della Fiorentina, a Radio Bruno a margine di un evento della Firenze Marathon: “Il mio bilancio non ha molta importanza,mi sto ambientando nel nuovo ruolo. E' molto impegnativo ma sono totalmente innamorato dei ragazzi perché hanno una passione che mi ero quasi dimenticato.

La Fiorentina sta creando questo gruppo di ex giocatori molto uniti. Anche questa è la forza di Firenze. Tutti sono sempre legati alla Fiorentina, e alla maglia viola”.

Fonte: Fiorentina.it

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