Donadel torna alla Fiorentina, sarà un collaboratore del settore giovanile viola. A Firenze dal 2005 al 2011

Una bella notizia per tutto il mondo viola, Marco Donadel, che ha giocato con la maglia della Fiorentina dal 2005 al 2011 e molto amato dal popolo fiorentino, torna a far parte della società viola con...

Una bella notizia per tutto il mondo viola, Marco Donadel, che ha giocato con la maglia della Fiorentina dal 2005 al 2011 e molto amato dal popolo fiorentino, torna a far parte della società viola con un compito all'interno del settore giovanile, sarà collaboratore tecnico del settore giovanile e si occuperà di tutte le squadra nazionali ad accezzione della primavera di mister Bigica, bentornato a casa Marco!