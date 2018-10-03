Donadel torna alla Fiorentina, sarà un collaboratore del settore giovanile viola. A Firenze dal 2005 al 2011
Una bella notizia per tutto il mondo viola, Marco Donadel, che ha giocato con la maglia della Fiorentina dal 2005 al 2011 e molto amato dal popolo fiorentino, torna a far parte della società viola con...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 13:51
Una bella notizia per tutto il mondo viola, Marco Donadel, che ha giocato con la maglia della Fiorentina dal 2005 al 2011 e molto amato dal popolo fiorentino, torna a far parte della società viola con un compito all'interno del settore giovanile, sarà collaboratore tecnico del settore giovanile e si occuperà di tutte le squadra nazionali ad accezzione della primavera di mister Bigica, bentornato a casa Marco!