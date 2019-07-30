ACF, i tecnici delle govanili viola per la stagione 2019/2020

Di seguito i nominativi dei Tecnici che guideranno le squadre Nazionali Viola per la stagione 2019/2020:Primavera: Bigica EmilianoUnder 18: Aquilani AlbertoUnder 17: Fazzini MatteoUnder 16: Donadel Ma...

Di seguito i nominativi dei Tecnici che guideranno le squadre Nazionali Viola per la stagione 2019/2020:

Primavera: Bigica Emiliano

Under 18: Aquilani Alberto

Under 17: Fazzini Matteo

Under 16: Donadel Marco

Under 15: Mazzantini Mirko

L’Under 18 è un nuovo campionato riservato e squadre di Serie A e B dove parteciparanno gicaori classe 2002 e sarà gestito dal Settore Giovanile e Scolastico, prendendo il via domenica 15 settembre.

Fonte: Violachannel