ACF, i tecnici delle govanili viola per la stagione 2019/2020
Di seguito i nominativi dei Tecnici che guideranno le squadre Nazionali Viola per la stagione 2019/2020:Primavera: Bigica EmilianoUnder 18: Aquilani AlbertoUnder 17: Fazzini MatteoUnder 16: Donadel Ma...
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2019 19:56
Di seguito i nominativi dei Tecnici che guideranno le squadre Nazionali Viola per la stagione 2019/2020:
Primavera: Bigica Emiliano
Under 18: Aquilani Alberto
Under 17: Fazzini Matteo
Under 16: Donadel Marco
Under 15: Mazzantini Mirko
L’Under 18 è un nuovo campionato riservato e squadre di Serie A e B dove parteciparanno gicaori classe 2002 e sarà gestito dal Settore Giovanile e Scolastico, prendendo il via domenica 15 settembre.
Fonte: Violachannel