E’ tempo di addii in casa Fiorentina. Sono state molte le ufficialità quest’oggi, fra i più importanti l’addio di Frank Ribery. Manca ancora l’ufficialità ma Marco Donadel ha già salutato la Fiorentina con un lungo e commosso post su Facebook. Le sue parole:

“La Fiorentina non deve essere un punto di partenza ma un punto di arrivo.

Da oggi non lavorero’ piu’ per te, vado via per crescere e per poterti meritare in futuro.

Credo ancora al MERITO si.

Grazie a Vincenzo Vergine che per primo mi ha riportato a casa, dopo la mia esperienza oltre oceano, e che ha creduto in me facendomi conoscere il fantastico mondo del settore giovanile.

Grazie ai ragazzi del 2004 :

Berto, Manza, Messe, Bardos, Cella, Fiaschino, Ciccio, Brunone, Biage, Giulio, Pate, Nizzo, Matti, Atze, Marcu, Capitan Ama, Lollo, Farne, Nicco, Vigio, Bigo, Falco, Cugi, Lore, Unghe, Bomber.

Grazie a voi mi si e’ accesa la fiammella della passione. Continuero’ il percorso altrove per far si che non si spenga e per alimentarla. Sempre ALL IN, come sapete bene.

Grazie ai miei compagni di percorso : Jacopo, Il proff France, il match Pinza. Mi mancherete.

Grazie ai dottori e ai fisio Paolino e Ale per avermi sopportato…

Grazie anche al direttore Joe Barone e al direttore Prade’ per l’opportunita’.

Grazie ai mister Prandelli e Iachini con i loro staff, persone top, sempre a disposizione per consigli e scambi di opinione. Loro insieme a tutte le persone e ai giocatori della prima squadra mi hanno aperto la vista a un mondo professionale e complicato, ma affascinante, sono cresciuto tantissimo.

Grazie ovviamente al presidente Commisso che con la sua passione non la da vinta a nessuno e continua fare e disfare per il bene della Fiorentina, la cosa piu’ importante.

Grazie infine all’amico Dario, chiacchere continue, supporto e carica. Spero di reincontrarti presto per lavorare insieme.

Valuto spesso le persone in base a quello che mi lasciano nei rapporti… spero di aver lasciato anche io qualcosa a qualcuno.

A presto Fiorentina”

