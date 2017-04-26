Donadel: "Gli anni più belli della mia vita a Firenze. La Fiorentina mi ha fatto venire i brividi"

Alla mia ultima partita al Franchi ho vissuto l'emozione più bello della mia vita. Tra tutte le piazze quella fiorentina è stata la migliore" si racconta così Marco Donadel

Marco Donadel si è raccontato a Diggita.It parlando della sua avventura in Canada. Alla domanda del posto in cui si è trovato meglio ha risposto così:

"Posso ritenermi fortunato perché ho avuto tanti bei momenti nella mia carriera. La prima gioia l’ho vissuta a Lecce quando abbiamo ottenuto la promozione in Serie A. La stagione successiva a Parma abbiamo ottenuto una qualificazione in Coppa Uefa con una squadra di giovani.

Ho un bellissimo ricordo anche con la Nazionale Under 21 dove nel 2004 in pochi mesi abbiamo vinto l’Europeo in Germania e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene.

Tuttavia gli anni migliori gli ho trascorsi a Firenze dove ho avuto costanza nel giocare e ho trovato tanti amici. Un ricordo indelebile sarà sicuramente legato alla mia ultima partita in maglia viola quando tutto lo stadio Franchi a fine gara mi ha salutato con affetto, quella stessa sera poi è anche nata mia figlia. Un mix di emozioni. Ora aspetto di vivere qualche bella sensazione anche qui in Canada" conclude Donadel.