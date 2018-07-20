Donadel: "La Fiorentina ha puntato sui giovani ed ora può solo migliorare"

Marco Donadel è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "La Fiorentina sta dando fiducia a quei giocatori che nella seconda parte di campionato hanno dato tantissime risposte. Molti di questi sono...

Marco Donadel è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "La Fiorentina sta dando fiducia a quei giocatori che nella seconda parte di campionato hanno dato tantissime risposte. Molti di questi sono giovani ed hanno avuto un’impennata del loro valore, mi riferisco a Chiesa, Simeone e Milenkovic".

Prosegue sulla squadra: "I viola hanno un’ossatura fatta di sette o otto giocatori e lotteranno per l’Europa, soprattutto se sarà completato l’organico seguendo i consigli di Pioli".

E conclude con un pensiero proprio sul mister: "Avendo lo stesso allenatore rispetto allo scorso anno, un gruppo solido e tanti giovani, tutto questo non può che essere un fattore positivo ed è una squadra che può migliorare il proprio rendimento".