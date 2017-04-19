Donadel e la vendetta attesa dal 2010: "Bayern, giustizia è fatta"

Giustizia è fatta. Si potrebbe riassumere così la reazione di tanti tifosi viola dopo gli errori di ieri sera a favore del Real Madrid, che in Champions hanno condannato il Bayern Monaco. Nessuno ha s...

Giustizia è fatta. Si potrebbe riassumere così la reazione di tanti tifosi viola dopo gli errori di ieri sera a favore del Real Madrid, che in Champions hanno condannato il Bayern Monaco. Nessuno ha scordato quella notte di coppa del 2010, quando le parti furono invertite ed i tedeschi passarono con errori scandalosi a carico della viola. Nemmeno uno dei protagonisti, come Marco Donadel, che oggi ha postato su Instagram la foto con i due episodi incriminati e messi a confronto in Bayern-Fiorentina e in Real-Bayern aggiungendo: "Ci ha messo un po' eh, ma sapevo che prima o poi sarebbe arrivata... #giustizia #calcio #offside #championsleague #mierodimenticato #miao#nonricordi #bau"