Ranieri: “Classifica? Sorpresi anche noi, possiamo dire la nostra. Champions? Sarebbe un traguardo straordinario”

Luca Ranieri, attuale capitano della Fiorentina, ha parlato così al Corriere Fiorentino: “Per me Firenze è come una seconda casa e indossare la fascia di un club così importante è un’emozione grandissima.

Siamo in un momento super positivo, anche se ci siamo arrivati dopo un inizio di campionato un po’ difficile dovuto al fatto che avevamo cambiato veramente tanto. Era una questione di tempo, di conoscerci meglio. Certo, forse nemmeno noi stessi non ci aspettavamo tutto questo.

Dovremo dare il massimo ma se affrontiamo le partite come contro la Roma, il Milan o il Torino, potremo dire anche noi la nostra. Conference o Champions? Secondo me non è una domanda da fare. Perché giocare certe partite come una finale è sempre una gioia immensa. Quindi non molleremo nulla. Certo la Champions sarebbe un traguardo straordinario”.