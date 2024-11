Dodò è stato convocato con la Nazionale brasiliana ma egli non è mai sceso in campo. La Seleçao ha pareggiato (1-1), grazie al gol dell’ex viola Gerson. Nessun minuto a disposizione del terzino brasiliano dei viola. Adesso Dodò si metterà in viaggio per Firenze (il viaggio sarà di certo lungo) ma venerdì scenderà in campo con la Fiorentina a Como.