Ranieri elogia Comuzzo: “É veramente forte e giovane. La Fiorentina è la mia Nazionale”

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino, ecco le sue parole sul giovane compagno di reparto Pietro Comuzzo: “Pietro sta facendo un in inizio di campionato strepitoso, ma poi ci sono anche Quarta, Pongracic e Moreno che deve adattarsi. Comuzzo è veramente forte e giovane. Quando è arrivata la convocazione non se l’aspettava proprio.

Chiamata per me? In azzurro però ci sono tanti giocatori forti, per il momento la nostra Nazionale è la Fiorentina. Non leggetela come una frase fatta, sono convinto che possiamo toglierci tante soddisfazioni perché siamo forti”.