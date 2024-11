Ranieri svela: “Palladino ci disse: ‘Se vincete tutte e cinque le gare vi do una settimana’. È andata così”

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha anche svelato un aneddoto relativo alla settimana di stop che gli ha concesso Palladino al Corriere Fiorentino: “Ci disse: “Se vincete tutte e cinque le partite di campionato, vi concedo una settimana di ferie”. Magari non ci credeva neanche lui e alla fine si è ritrovato a dovercele dare. È una battuta naturalmente, in realtà sono stati importanti perché ci ha consentito di recuperare in vista delle prossime partite.

Però voglio dire che non c’è cosa più bella che giocare ogni tre giorni, fa stare tutti sempre sul pezzo e tanti possono giocare. Quindi vogliamo andare avanti in Conference e proseguire così in campionato”.