Vidic elogia Milenkovic: "L'esperienza alla Fiorentina l'ha migliorato. Oggi rappresenta il calcio serbo"

L'ex difensore serbo, Nemanja Vidic, ha voluto commentare la stagione strepitosa dell'ex difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, con il suo Nottingham Forest che sogna un posto in Champions Lea...

L'ex difensore serbo, Nemanja Vidic, ha voluto commentare la stagione strepitosa dell'ex difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, con il suo Nottingham Forest che sogna un posto in Champions League. Ecco le sue dichiarazioni alla BBC:

"E' un grande rappresentante del calcio serbo. È un ottimo esempio di come i giocatori dovrebbero comportarsi e lavorare duramente per cercare di avere successo e mantenere la loro carriera. Gli piace difendere ed è migliorato molto dal punto di vista tattico perché ha giocato in Italia con la Fiorentina. Non è giusto fare un paragone con me. Ha le sue capacità e una buona carriera. Ha 27 anni e per un difensore è ancora giovane."