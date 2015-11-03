Notizie Vidic Fiorentina

Corvino: "Vidic era della Fiorentina, poi arrivò lo United e me lo soffiarono senza dire nulla"
09 agosto 2025 16:11
Vidic elogia Milenkovic: "L'esperienza alla Fiorentina l'ha migliorato. Oggi rappresenta il calcio serbo"
02 aprile 2025 15:50
Vidic elogia Milenkovic: "Migliorato tanto come difensore grazie alla sua esperienza alla Fiorentina"
02 aprile 2025 13:09
Milenkovic: "Mercato? Sono della Fiorentina. Rinnovo? Ora le priorità sono altre. Oltre Vidic ammiro Chiellini"
29 maggio 2020 11:04
Milenkovic umile: "Io come Vidic? No, ho una montagna da scalare. Il paragone è uno stimolo..."
12 giugno 2018 16:56
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