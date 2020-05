“Napoli e Milan interessate a me? Ovviamente fa piacere – ha detto Nikola Milenkovic difensore della Fiorentina a La Gazzetta dello Sport – ma ho imparato che nel calcio conta il rendimento. Tengo i piedi a terra e penso solo a lavorare, sono della Fiorentina ed il mio dovere è aiutarla a crescere. Rinnovo? La pandemia l’ha rallentato, ora le priorità sono altre, per il futuro c’è tempo. Se Chiesa resterà? Non conosco le sue scelte. Vlahovic? Un talento ma deve crescere ancora, lui lo sa. Io il nuovo Vidic? Lui è sempre stato un riferimento importante, sono serbo e non può che farmi piacere. Oltre Vidic ammiro Chiellini, leader vero. Persona eccezionale, sin dal suo arrivo ha mostrato entusiasmo e l’attaccamento alla Fiorentina e a Firenze. Ha dato il via ad il nuovo centro sportivo, ce la sta mettendo tutta per costruire un nuovo stadio, ciò dimostra il suo essere”.