Vidic elogia Milenkovic: "Migliorato tanto come difensore grazie alla sua esperienza alla Fiorentina"

L'ex difensore di United e Inter ha parlato della grande stagione in Premier di Milenkovic in un'intervista alla BBC.

La stagione di Nikola Milenkovic con il Nottingham Forest continua a regalargli soddisfazioni. Il difensore serbo, arrivato in Inghilterra dopo anni di crescita alla Fiorentina, è stato eletto miglior giocatore della Premier League per il mese di marzo. Un riconoscimento prestigioso, che ha attirato l’attenzione di un’icona del calcio serbo: Nemanja Vidic.

L’ex capitano del Manchester United, intervistato dalla BBC, ha speso parole di grande apprezzamento per il suo connazionale:

“È un grande rappresentante del calcio serbo ed è anche un grande esempio di come i giocatori dovrebbero comportarsi, lavorando duro, tentando di avere successo nella loro carriera.”

Vidic ha poi sottolineato quanto l’esperienza in Serie A abbia aiutato Milenkovic a perfezionare il suo gioco:

“Gli piace difendere ed è migliorato molto dal punto di vista tattico perché ha giocato con la Fiorentina in Italia. Non è giusto fare paragoni con il sottoscritto. Ha le sue caratteristiche e sta portando avanti un'ottima carriera. Ha 27 anni e, per essere un difensore, possiamo dire che è ancora giovane.”