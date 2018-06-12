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Milenkovic umile: "Io come Vidic? No, ho una montagna da scalare. Il paragone è uno stimolo..."

Nikola Milenkovic ha parlato del paragone ingombrante che il ct della Serbia gli ha riservato, in vista dei prossimi mondiali: “È magnifico essere paragonato a personaggi come Vidic e io devo rimanere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2018 16:56
Milenkovic umile: "Io come Vidic? No, ho una montagna da scalare. Il paragone è uno stimolo..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Nikola Milenkovic ha parlato del paragone ingombrante che il ct della Serbia gli ha riservato, in vista dei prossimi mondiali: “È magnifico essere paragonato a personaggi come Vidic e io devo rimanere umile con entrambi i piedi ben saldati a terra. Vidic è stato un giocatore fantastico mentre io sono solo all’inizio della mia carriera e quindi devo continuare a lavorare duro per scalare quella montagna. L’elogio di Krstajic significa molto perché è uno stimolo per continuare a migliorare”

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