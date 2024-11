Ranieri: “Vlahovic? Noi ci godiamo Kean, non mi ha stupito. De Gea il portiere più forte della Serie A”

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha così parlato di alcuni suoi compagni al Corriere Fiorentino: “Kean? “Non mi ha stupito. Avevo già giocato nelle nazionali giovanili e quando lo marcavo in allenamento era devastante. Quindi mi aspettavo fosse così, si allena tutti i giorni al massimo e in partita può fare tutto quello che vuole. Ha forza fisica, controllo di palla, fa gol, aiuta la squadra. Se continua così può fare cose incredibili. Con noi qui sta alla grande, è felice e solare.

Jack Bonaventura ha dato tantissimo alla Fiorentina e andando via ha detto quello che ha detto sull’addio di Vlahovic. Io posso dire che noi ci godiamo tanto Kean. Credo che David De Gea sia il portiere più forte della serie A come lo è stato per tanti anni della Premier. E fantastico. Sa già perfettamente l’italiano ed è un fuoriclasse anche fuori dal campo. Una persona piacevole, scherzosa. Gli stessi Bove, Adli e Cataldi, hanno una voglia di rivincita incredibile e ancora manca Gud che non vediamo l’ora torni con noi”.