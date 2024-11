Corriere dello Sport: “Non solo Quarta, Palladino ha provato anche Colpani a centrocampo come mezzala”

Durante la sosta per le nazionali, il tecnico Raffaele Palladino sta sfruttando il tempo per sperimentare soluzioni tattiche al Viola Park, con l’obiettivo di preparare la Fiorentina a un calendario fitto e coinvolgere giocatori meno brillanti o in cerca di spazio.

Tra le idee in valutazione, Palladino sta considerando un nuovo ruolo per Colpani. Sebbene non sia in difficoltà, il trequartista potrebbe essere spostato a centrocampo come mezzala di qualità, ruolo già ricoperto in passato, per sfruttarne al meglio le caratteristiche tecniche. Con il ritorno di Gudmundsson e l’ottima forma di Beltran, Colpani rischia di avere meno spazio sulla trequarti, ma il suo apporto resta fondamentale al progetto viola. Inoltre, il “quartetto magico” formato da Colpani, Beltran, Gudmundsson e Kean potrebbe essere impiegato come soluzione d’emergenza a partita in corso.

Un altro esperimento riguarda Martinez Quarta, che sta provando il ruolo di mediano.

Con la coppia difensiva Comuzzo-Ranieri solida e titolare, il Chino potrebbe trovare spazio a centrocampo, sfruttando l’esperienza maturata nel ruolo ai tempi del River Plate. Questa mossa, già vista contro la Roma, potrebbe essere riproposta per diversificare le opzioni tattiche e prolungare la permanenza del giocatore a Firenze. Questi cambiamenti puntano a rendere la Fiorentina ancora più versatile e pronta ad affrontare le prossime sfide con soluzioni innovative. Lo scrive il Corriere dello Sport.