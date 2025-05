L’ultima sconfitta della Roma all’Olimpico porta la firma di Zaniolo, era il 2 Dicembre 2024

Si giocherà oggi alle 18:00 la delicata sfida tra Roma e Fiorentina, un vero e proprio scontro diretto per il futuro delle due squadre in Europa. La Roma arriva benissimo alla partita, i giallorossi stanno vivendo un grandissimo momento di forma, 18 risultati utili consecutive e 0 sconfitte in A nel 2025.

L’ultima sconfitta della Roma all’Olimpico risale al 2 Dicembre, e porta la firma del grande ex Zaniolo. Zaniolo infatti entrò sommerso dai fischi assordanti dei suoi ex tifosi ma pochi minuti dopo di testa segnò il goal del definitivo 2-0 bergamasco e si lasciò andare ad un esultanza liberatoria.

Eppure Zaniolo è stato amatissimo in passato dai tifosi giallorossi, 128 presenze con la Roma condite da 24 goal e 24 assist e soprattutto il goal a Tirana che ha regalato la Conference League alla Roma. Poi gli infortuni, il rendimento che scende e l’addio tra 1000 polemiche visto che il rapporto che si era fatto complicato con Mourinho e con l’ambiente.

Oggi Zaniolo torna a Roma per la seconda volta in stagione, chissà se anche oggi riuscirà a dare un altra delusione ai tifosi giallorossi, una cosa è certa: i fischi per lui saranno assordanti.