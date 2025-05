Corriere dello Sport: “Dubbio Gosens per Palladino: il tedesco potrebbe riposare in vista del Betis”

Tra le poche incertezze che Raffaele Palladino si porta dietro a Roma per la sfida di stasera contro la Fiorentina, una riguarda chi schierare sulla fascia sinistra.

Robin Gosens necessita di una gestione attenta delle energie e, come riporta il Corriere dello Sport – Stadio, potrebbe essere risparmiato in vista dell’importante match di giovedì prossimo contro il Betis. In sua assenza, Parisi è pronto a partire dal primo minuto e spera in una chance, anche eventualmente sulla corsia destra, nel caso in cui Palladino decida di preferirlo ancora una volta a Folorunsho. Quest’ultimo, però, sembra essere leggermente favorito secondo le indicazioni della vigilia.